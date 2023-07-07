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Spor

Katar bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Resmen duyurdular, bize rakip olacaklar

Yeniakit Publisher
2023-07-07 07:57:00 -
Katar bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Resmen duyurdular, bize rakip olacaklar

Katar, Türkiye'nin talip olduğu 2036 Olimpiyatları için hedef koydu. Arap ülkesi 2036 Olimpiyatları'nın Katar'da yapılması için resmi başvuruda bulunacak.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Kupası, küresel spor dünyasında Katar’ın elini güçlendirdi. Organizasyon için 12 yıl çalışan, bu uğurda 200 milyar dolar harcayan Doha yönetimi, en büyük övgüyü FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan aldı: “Yapılan en iyi Dünya Kupası organizasyonuydu.” Dünya Kupası’nın ardından 7 ay geçti ve Katar kendisine yeni bir hedef koydu: 2036 Olimpiyatları…

2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası ve 2030 Asya Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Katar, 2036 Yaz Oyunları’na da talip oluyor. Batı basınına göre, Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach’la ön görüşmeler yapıldı bile…İngiliz basını da daha önce 2016 ve 2020 Yaz Olimpiyatları’na talip olsa da aday listesine alınmayan Katar’ı ön plana çıkarmaya başladı.

Guardian gazetesi, “Katar, Dünya Kupası’ndaki başarısını 2036 Olimpiyatları için sıçrama tahtası olarak kullanacak” başlığını atarken, Financial Times gazetesi de “Katar’ın 2036 Olimpiyatları için iddiası var” yorumunda bulundu. Hatta İngiliz basınına göre, Katar 2036 organizasyonunu, ocak ayından bu yana iddialı transferlerle futbol dünyasını sallayan Suudi Arabistan’la birlikte yapmayı düşünüyor.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim es-Sani de iddialarını şu cümleyle ortaya koydu: “Dünya Kupası bir son değil, bir başlangıçtı.” 2036 Olimpiyatları’na bugüne kadar 3 resmi talip çıktı: İstanbul, Nusantara (Endoznezya) ve Tijuana (Meksika). Seul (Güney Kore), Kahire (Mısır), Ahmedabad (Hindistan), Bologna (İtalya), Berlin (Almanya), Tel Aviv (İsrail) ve Kopenhag’ın (Danimarka) da 2036 için başvurabileceği konuşuluyor. Başvurular devam ederken; Olimpiyat Komitesi kararını 2025’te açıklayacak.
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