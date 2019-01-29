0553 313 94 23

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni yenerek finale çıktı

- 2019 Asya Kupası yarı finalinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup eden Katar, kupada ilk kez finale yükseldi- Katar ile Japonya arasındaki final maçı 1 Şubat'ta oynanacak

29 Ocak 2019 Salı 19:07
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni yenerek finale çıktı


İSTANBUL (AA) - Futbolda 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenen Katar, finale çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Mohammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının ilk yarısını Katar, 22. dakikada Boualem Khoukhi ve 37. dakikada Almoez Ali'nin golleriyle 2-0 önde kapadı.

Mücadelenin 80. dakikasında Hasan Al Haidos ile farkı üçe çıkaran Katar, 90+3. dakikada Hamid İsmail'in golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı ve turnuvada ilk kez finale çıkma başarısını gösterdi.

Öte yandan, karşılaşmanın 90. dakikasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsmail Ahmed, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Katar ile Japonya arasındaki final mücadelesi 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak.

Japonya'nın kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunuyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 19:07
  1. 2019 Asya Kupası
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. final
  4. Katar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan 10 iş adamı salıverildi
    1. Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan..
    2. İran’dan AB'ye "nükleer anlaşma"..
    3. Mısırlı aktivistten üç dönem..
    4. Diyanet İşleri duyurdu: Fetvalar..
    5. Yıldırım, "Annemle konuşur musunuz?"..
    6. MHP adayına rest çekti! 'Ben oyumu..
    7. 15 tatili uzatıldı mı 2019 okullar ne..
    8. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni..
    9. ABD'li yetkili itiraf etti:..
    10. Galatasaray'a Ze Luis'ten kötü haber!
    11. "(CHP) Genel Merkezin kararını..
    12. Otomobil TIR'a çarptı, 5 yaşındaki Efe..
    13. "TOKİ yatay mimariye önem verdiğini..
    14. Eşcinsel ordular geliyor!
    15. İsrail tepkilere rağmen Doğu Kudüs'te..
    16. Türkiye'deki en büyük eroin..
    17. 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap..
    18. Fransa İçişleri Bakanı biber gazı..
    19. BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul..
    20. İranlı yetkiliden Rusya açıklaması:..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019