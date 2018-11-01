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Katar basını başsavcıyla dalga geçti: Kuruyemişlerle döndü

Katar basını, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Suudi Başsabcı el-Ma'cib'in ziyaretini değerlendirdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 18:24
Katar basını başsavcıyla dalga geçti: Kuruyemişlerle döndü

Katar basını, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib'in ziyaretini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Katar'daki gazeteler, Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Ma'cib'in ziyaretine geniş yer ayırdı.

Eş-Şark gazetesinde yer alan haberde, "Suudi Başsavcı'yla yapılan görüşmeler, somut bir netice vermedi, dünyayı hayal kırıklığına uğrattı." ifadesine yer verildi.

"Kuru yemişlerle..."

Ankara'nın, Kaşıkçı'nın cep telefonu ve cinayet anına ilişkin ses kayıtlarını vermeyi reddettiğini yazan gazete, alaycı bir üslupla, Suudi Arabistan Başsavcısı'nın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kayıtları yerine "kuru yemişlerle" ülkesine döndüğünü kaydetti.

Arab gazetesi de Başsavcı Ma'cib'in ziyaretinin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı korumak amaçlı olduğunu yazdı.

Soruşturmaya yeni bir şey getirmedi

Gazete, Başsavcı'nın Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret ettiğini, ancak kuru yemiş ve tatlılarla ülkesine döndüğünü belirtti.

Raye gazetesi de Suudi Başsavcı'nın İstanbul ziyaretinin, Kaşıkçı soruşturmasına yeni bir şey getirmediğini vurguladı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib dün ülkesine dönmüştü.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 18:24
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Katar basını
  4. Suud el-Ma'cib
  5. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

  • korkunç suratkorkunç surat1 sa önce
    kuru yemişçiler,size yazıklar olsun,o katilden aldığınız parayı nasıl harcarsınız,şart mıydı ona satış yapmak,özellikle şahsen ben olsam,dükkanımdan kovardım,onun kanlı ellerinden o parayı alamazdım
  • vatandaşvatandaş2 sa önce
    Cehennem Zebanisi gibi
  • yerli mülteciyerli mülteci3 sa önce
    cinayet videosu izlerken yiyecek galiba mendebur suratlı herif..
  • vatandasvatandas3 sa önce
    zıkkım yesin
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli3 sa önce
    Ne bakışı bakış, nede kılığı kılık, ay-deşik birşey.
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