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Dünya Katar Başbakanı el Sani'ye göre: İsrail'in Refah operasyonu karmaşık... Arabuluculuk için devreye girdi
Dünya

Katar Başbakanı el Sani'ye göre: İsrail'in Refah operasyonu karmaşık... Arabuluculuk için devreye girdi

Yeniakit Publisher
2024-05-14 21:30:00 -
Katar Başbakanı el Sani'ye göre: İsrail'in Refah operasyonu karmaşık... Arabuluculuk için devreye girdi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine yönelik kara saldırılarının, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini ve esir değişimini geciktirdiğini ancak arabuluculuk çabalarının sürdüğünü söyledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine yönelik kara saldırılarının, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini ve esir değişimini geciktirdiğini ancak arabuluculuk çabalarının sürdüğünü söyledi.

Katar Başbakanı el Sani, İsrail'in Refah saldırılarının, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini çıkmaza soktuğunu söyledi. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 35 bini aştı.

Katar'ın başkenti Doha’da bugün başlayan ve iki gün sürecek olan Katar Ekonomik Forumu açılış oturumunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Al Sani, "İsrail'in Refah'taki askeri operasyonu, Gazze'de Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini geciktirdi ancak Doha, son dönemdeki aksamaya rağmen arabuluculuğunu sürdürüyor." dedi.

Al Sani, Katar'ın arabuluculuğu sayesinde, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana yapılan ilk ve tek ateşkesin bir parçası olarak Gazze Şeridi'nde 109 rehinenin serbest bırakıldığını hatırlatarak, "Biz arabulucu olarak istismar edilmek istemiyoruz. Rolümüzün arabuluculukla sınırlı olduğunu herkese açıkça ifade ettik ve herkes, mevcut arabuluculuğa, savaşı durdurmaya ve rehineleri kurtarmaya odaklandı" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin arabuluculuğunu, İsrail’in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları nedeniyle “durgunluk içinde olan uzun ve karmaşık bir süreç" olarak nitelendiren Al Sani, "Gazze'de ateşkese varılması ve Filistinlilere yönelik zulme son verilmesi" çağrısında bulundu.
Katar Başbakanı Al Sani, ülkesinin "iki devletli çözüme, Batı Şeria ve Gazze'de, Filistin uzlaşısıyla sağlanacak tek Filistin hükümetine inandığını ancak İsrail'in Gazze'de Filistin yönetiminin varlığını reddettiğini" vurguladı.
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