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Dünya Katar, 100 bin Gazzeli ailenin imdadına yetişti
Dünya

Katar, 100 bin Gazzeli ailenin imdadına yetişti

Katar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 bin aileye nakdi yardım dağıtımına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:14:00 -
Katar, 100 bin Gazzeli ailenin imdadına yetişti

İhtiyaç sahibi binlerce kişi Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte postanelerde kuyruklar oluşturdu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, pazar günü yaptığı açıklamayla Gazze'de 100 bin aileye 100'er dolar nakdi yardım dağıtımına başlayacaklarını duyurmuştu.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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