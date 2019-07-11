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Kastamonu’ya 4 milyon TL’lik atlı terapi merkezi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 4 milyon TL’ye mal olacak Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Merkezi kurulacak.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:24
Kastamonu’ya 4 milyon TL’lik atlı terapi merkezi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 4 milyon TL’ye mal olacak Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Merkezi kurulacak.


Kastamo’nun Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUZKA) sunulan atlı terapi merkezi projesi onaylandı. Turizm alt yapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla yapılan proje kapsamında Daday Dereköy mevkiinde Prof. Dr. Fahri Ecevit Yatılı Bölge Okulu’nun bulunduğu bölgeye yapılacak olan Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik (Hippoterapi) Merkezi, bölge için büyük bir öneme sahip olacak. Ocak ayında KUZKA tarafından ilana çıkan ve 2 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan projenin toplam maliyeti ise 4 milyon TL’yi bulacak. Daday’ın sağlık turizmine ve ilçe halkının ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlaması hedeflenen projenin yapım süresi ise 24 ay olarak açıklandı. Merkezde bölgede yaşayan ve farklı illerden gelecek olan engelli vatandaşlara, özel eğitim öğrencilerine, aile içi şiddete maruz kalmış bireylere ve gazilere atla rehabilite olma imkanı sağlayacak. Ayrıca atçılık ve at antrenörlüğü eğitimi alan öğrencilere de merkezde staj imkanı sunulacak.


Konu ile ilgili açıklama yapan Daday Kaymakamı Kemal Balaban, “Projemizin ortağı ve en büyük destekçisi olan Kastamonu Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz’e saygı ve şükranlarımı sunuyor, Proje’de desteği olan tüm İl Müdürlerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, Proje Koordinatörlerimiz Hasan Sabri Köksal, Şükrü Kaynaş ve KUZKA Ekibine teşekkür ederim. Projemizin Daday’a ve kadirşinas halkına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:24
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