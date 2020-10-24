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Aktüel Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ikinci orman yangını
Aktüel

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ikinci orman yangını

Yeniakit Publisher
2020-10-24 22:17:00 -
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ikinci orman yangını

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ikinci orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisindeki ormanlık alanda perşembe günü çıkan ve ekiplerin müdahalesi süren yangının ardından, bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Attepe Yaylası'ndaki ormanlık alanda da yangın başladı.

Köylülerin haber vermesi üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve yangın söndürme helikopteriyle alevlere müdahale başlatıldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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