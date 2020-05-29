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Aktüel

Kastamonu'nun 2 ilçesinden kent merkezine seyahat kısıtlaması kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:59:40 -
Kastamonu'nun 2 ilçesinden kent merkezine seyahat kısıtlaması kaldırıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, 2 ilçeden kent merkezine seyahatte uygulanan kısıtlama sona erecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 6 Nisan'da ilçelerden kent merkezine seyahatin kısıtlandığı belirtildi.

Bazı ilçelerde son dönemde temaslı vaka görülmemesi üzerine yeni kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hanönü ve Araç ilçeleri dahilinde yeni vaka görülme süresinin 15 günü geçmesi ve temaslı vakanın da olmaması nedeniyle bu ilçelerde ikamet eden ve daha önceki kararlar ile seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı ilçelerimiz için 18-65 yaş aralığında olanlarla sınırlı, sosyal mesafeye uymak, maske takma ve seyahat ettikleri aracın koltuklarının en fazla yüzde 50'sinin dolu olması kurallarına uymak şartıyla 30 Mayıs saat 00.01 itibarıyla köylerden kendi ilçe merkezine, ilçe merkezinden de köylerine ve ilçelerden il merkezine bu yerleşim yerleri için alınmış seyahat sınırlaması kararlarının kaldırılmasına karar verilmiştir."

Kastamonu Valiliği, 7 Mayıs'ta da 11 ilçeden kent merkezine seyahat kısıtlamasını kaldırmıştı.


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