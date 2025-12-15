Kastamonulu vatandaş Robot üretti! Şimdi Gerisini Elon Musk Düşünsün!
Yerli Deha Dünya Teknoloji Devlerine Kafa Tuttu: Mütevazı bütçeyle imkansızı başardı Kastamonu'dan gelen bu haber, yerli imkanlarla nelerin başarılabileceğinin en çarpıcı kanıtı oldu. Dört yıl süren azimli ve sessiz bir çalışmanın ardından, adını şimdiden teknoloji tarihine yazdıran bir vatandaş, tamamen kendi tasarımı ve üretimi olan, yürüyebilen ve en önemlisi insan taşıyabilen bir robot prototipi ortaya çıkardı.
Teknoloji dünyasının devasa bütçelerle, yüz milyonlarca dolarlık Ar-Ge yatırımlarıyla bile zorlandığı bu alanda, Kastamonulu mucidin açıkladığı maliyet dudak uçuklattı. Robotun toplam maliyeti, yaklaşık olarak 15-20 bin Türk Lirası olarak belirtildi. Bu rakam, küresel robotik projelerinin maliyetinin yanında bir 'çerez parası' olarak kalırken, yerli dehanın pratik zekasını ve mühendislik yeteneğini gözler önüne serdi.
Nasıl Başardı?
Vatandaşın bu projesine ayırdığı dört yıl, sanayide ve evinde geçirdiği sayısız saat anlamına geliyor. Edinilen bilgilere göre, robotun yapımında ağırlıklı olarak geri dönüştürülmüş malzemeler ve yerel imkanlarla temin edilen düşük maliyetli parçalar kullanıldı. Proje, pahalı ithal sistemlere bağımlı olmadan, sadeleştirilmiş ama etkili mekanik çözümlerle insan taşıma kapasitesine ulaştı.
Proje Süresi: 4 yıl
Maliyet: ~15.000 - 20.000 TL
Özellik: Yürüyebilme ve insan taşıyabilme
Kullanılan Malzeme: Geri dönüştürülmüş ve yerel parçalar
Bu başarının arkasındaki motivasyonun ise, "imkansız" denileni başararak Türkiye'nin adını teknoloji sahnesine yazdırmak olduğu belirtiliyor. Vatandaşın, projesini bitirdikten sonra söylediği "Şimdi gerisini Elon Musk düşünsün:)" sözü ise, iddiasının ve kendine güveninin ne denli yüksek olduğunu gösteriyor.
Sizce bu yerli robot, küresel robotik pazarında bir devrim yaratabilir mi?
Teknoloji
Miro U! altı kollu insansı robot: 3 kolu sağ'da 3 kolu sol'da imajı bomba! Teknoloji dünyası şokta, Çin fitili ateşledi...