Kastamonulu hacılar yurda dönmeye başladı Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren 186 hacı, yurda döndü.

Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren 186 hacı, yurda döndü.

Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren Kastamonulu hacılar, yurda dönmeye başladı. Kastamonu’da evlerine dönen hacılar, uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi. Hacıların karşılanması esnasında duygusal anlar yaşandı.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinden Kastamonu Havalimanı’na gelen hacı kafilesini yoğun kalabalık karşıladı.

Dış hatlar geliş terminalinden çıkış yapan hacılar, yakınları ve aileleriyle kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı hacıların ağladığı görüldü.

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