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Aktüel Kastamonu'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Aktüel

Kastamonu'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 00:49:20 -
Kastamonu'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesinden Hanönü ilçesine gitmekte olan Hüseyin Ş. idaresindeki 37 BM 880 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Memiş Ş’nin kullandığı 37 LL 226 plakalı römorklu traktörle çarpıştı. Otomobil daha sonra savrularak Neslihan Ö'nün kullandığı 06 DE 0747 plakalı otomobille de çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan Hüseyin Ş, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Ağır yaralanan Hüseyin Ş. ile aynı otomobildeki hafif yaralı Turan Tuzsuz ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Traktör ve diğer otomobil sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.


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