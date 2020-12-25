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Aktüel Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Aktüel

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-12-25 21:21:00 -
Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bükköyü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, E.E. ve H.M'nin uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 350 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E. ve H.M, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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