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Aktüel Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Aktüel

Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:06:03 -
Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu-Tosya kara yolunun 2. kilometresinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Faruk Karahasan kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Orhan Karabacak yönetimindeki 37ABB 554 plakalı minibüs ile Faruk Karahasan idaresindeki 57 HA 050 plakalı otomobil dün Kastamonu-Tosya kara yolunun 2. kilometresinde çarpışmış, kazada 10 kişi yaralanmıştı.

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