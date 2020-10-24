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Aktüel Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 04:23:11 -
Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan C.H, S.Y. ve K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlenmiş, yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu arada, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü operasyon görüntülerini basınla paylaştı.

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