Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Kastamonu’da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Müşterek yürütülen çalışmalar çerçevesinde il merkezinde 3 ve İhsangazi ilçesinde 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapılırken, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden A.S. ve G.S.S. tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol şartıyla, bir şüpheli de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de DEAŞ terör örgütünün deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

