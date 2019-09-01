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Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Kastamonu’da düğünden döndüğü öğrenilen yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı.

01 Eylül 2019 Pazar 19:38
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Kastamonu’da düğünden döndüğü öğrenilen yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 11 kişi de yaralandı.


Kaza, Kastamonu-İhsangazi karayolu 10’ncu kilometresi İbişler köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan bir yakınlarının düğününden döndüğü öğrenilen 37 HD 050 plakalı yolcu minibüsü ile seyir halinde 37 AY 954 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yolcu minibüsü devrilirken, kamyonet ise tarlaya uçtu.


Kaza sonrası adeta can pazarının yaşandığı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ekibi ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 19:38
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