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Gündem Kastamonu'da yavru yunus kıyıya vurdu! İşte o görüntüler
Gündem

Kastamonu'da yavru yunus kıyıya vurdu! İşte o görüntüler

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yavru yunus balığı sahile vurdu. Yunus balığı, balıkçılar tarafından kurtarılarak derin sulara bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 09:36:00 -

Kastamonu'da yolunu şaşıran yavru yunus balığı sahil kıyısına vurdu. Cide ilçesinde dün öğle saatlerinde balık tutmaya giden vatandaşlar, kıyıya vuran yavru yunus balığı gördü. Limandaki yunus balığını fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kıyıya vuran yavru yunus, balıkçılar tarafından kurtarılarak derin sulara bırakıldı.

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