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Aktüel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Aktüel

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 21:19:19 -
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında il merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yılbaşında satışa sunmak üzere İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu bir kadının üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada 497 uyuşturucu hap ile 0,58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu kadın ile 2 kişi gözaltına alındı.



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