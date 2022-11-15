Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda H.G, Y.A. ve M.A, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

H.G, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı. Y.A ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma tarafından 11 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda H.G, Y.A. ve M.A, gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 128 gram esrar ile 450 gram kenevir ele geçirilmişti.