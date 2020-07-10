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Kastamonu'da 'uçak düştü' ihbarı yapıldı

Kastamonu İnebolu'da 'uçak düştü ihbarı' üzerine harekete geçen ekipler yapılan araştırma sonrası yapılan ihbarın asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:36:00 -
Kastamonu'da 'uçak düştü' ihbarı yapıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında ekipleri harekete geçiren "Karadeniz'e uçak düştüğü" ihbarının yalan olduğu ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde İnebolu üzerinde seyreden bir uçağın İskele Burnu mevkisi açıklarında düştüğü ihbarının yapılması üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri harekete geçti.

İnebolu Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik gemisi denize açılırken, diğer ekipler de karadan arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Bir askeri arama kurtarma uçağının da bölgeye geldiği öğrenildi.

Bir süre sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca arama çalışmaları sonlandırıldı.

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