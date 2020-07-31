  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri çocuklara bayramlık hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-07-31 14:08:04 -
Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri çocuklara bayramlık hediye etti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Türk Kızılay ekiplerince ihtiyaç sahibi 50 çocuğa bayramlık dağıtıldı.

Küre ilçesindeki 7 köyde gerçekleşen programda ekipler, ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı, pantolon ve tişörtten oluşan bayramlık hediye etti.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları sevindirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Küre ilçesinde 50 çocuğa bayramlık dağıttıklarını anlatan Güzel, "Hem onları sevindirmek hem de aileleriyle bayramlaşmak adına böyle bir proje düşündük. Çocuklarımızın yüzünü güldürdük. Biz de çok mutlu olduk." dedi.

Köylerin ilçe merkezine çok uzak konumda bulunduğunu dile getiren Güzel, şunları kaydetti:

"Buradaki çocuklarımız birçok imkandan yoksun. Biz de bunları düşünerek hediyeler getirdik. Hediyeleri verdiğimizde kıyafetlerini giyinip yanımıza gelmeleri bizi çok duygulandırdı. Çocuklarımızın gönüllerine dokunmak, onların yüzlerinde gülücükler oluşturmak, bizim en büyük kazancımız."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı