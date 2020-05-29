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Aktüel

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 76 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:27:44 -
Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 76 kişiye para cezası uygulandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 76 kişiye 75 bin 144 lira para cezası verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince Taşköprü ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı.

İlçe merkezinde 44, köylerde ise 32 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edildi.

Bu kişilere toplam 75 bin 144 lira para cezası uygulandı.

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