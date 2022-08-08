  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu’da silahlı kavga: Yaralılar var
Aktüel

Kastamonu’da silahlı kavga: Yaralılar var

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 23:59:00 -
Kastamonu’da silahlı kavga: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde akşam saatlerinde Ş.A. ile C.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.A. ile C.K. birbirlerine silahla ateş etti. Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesine kadar giden yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23