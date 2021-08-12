Kastamonu'da sel binayı böyle alıp götürdü!
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı.
Türkiye, yangınların ardından bu kez de ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel sularına kapılan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişinin ise arandığını açıkladı.
Hasar alan binanın yıkılma anları
Bozkurt ilçesinde selin büyük zarar verdiği bir binanın yıkılma anı görüntüleri bir vatandaşın kamerasına an be an yansıdı.