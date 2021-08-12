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Yerel Kastamonu'da sel binayı böyle alıp götürdü!
Yerel

Kastamonu'da sel binayı böyle alıp götürdü!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yerle bir ettiği binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 11:33:00 -

Türkiye, yangınların ardından bu kez de ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel sularına kapılan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişinin ise arandığını açıkladı.

Hasar alan binanın yıkılma anları

Bozkurt ilçesinde selin büyük zarar verdiği bir binanın yıkılma anı görüntüleri bir vatandaşın kamerasına an be an yansıdı.

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