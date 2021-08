Kastamonu'da sel binayı böyle alıp götürdü!

Türkiye, yangınların ardından bu kez de ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel sularına kapılan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişinin ise arandığını açıkladı.

Hasar alan binanın yıkılma anları

Bozkurt ilçesinde selin büyük zarar verdiği bir binanın yıkılma anı görüntüleri bir vatandaşın kamerasına an be an yansıdı.