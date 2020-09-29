  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Aktüel

Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu

Pınarbaşı'da misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:38:17 -
Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde şiddetli yağış ve dolu etkili oldu.

İlçede öğleden sonra aniden bastıran yağışa dışarıda bulunan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İlçenin tamamı dolu nedeniyle adeta beyaza büründü

Yollarda yürüyenlerden bazıları, iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı.

Pınarbaşı Belediye Başkan Vekili Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede öğleden sonra başlayan dolunun hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Önce yağmur ve fırtınanın etkili olduğunu aktaran Çakır, "Ardından misket büyüklüğünde dolu yağmaya başladı. O kadar şiddetliydi ki her yer bembeyaz oldu." dedi.

Çakır, ilçede olumsuz bir durum bulunmadığını kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü
Gündem

Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü

Başörtüsü hazımsızlığı şimdi de Ümraniye’de hortladı. Ümraniye Devlet Hastanesi KBB Hekimi Hidayet Hakan Tiregül, kulak rahatsızlığı şikayet..
HDP'li Garo Paylan'dan skandal Ermenistan-Azerbaycan açıklaması!
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan skandal Ermenistan-Azerbaycan açıklaması!

HDP'li Garo Paylan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından skandal paylaşımda bulundu. Paylan Tür..
Ermenistan’a dikkat çeken çağrı: Size sesleniyorum! Yöneticileriniz yanlış bilgi veriyor
Dünya

Ermenistan’a dikkat çeken çağrı: Size sesleniyorum! Yöneticileriniz yanlış bilgi veriyor

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasıyla ilgili Ukrayna Milletvekili Lyudmila Marçenko, "Ermenilere seslemiyorum! Karabağ sizin değil. Yöneticiler..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay