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Aktüel Kastamonu'da Pınarbaşı ilçesinde de ziyaretler yasaklandı
Aktüel

Kastamonu'da Pınarbaşı ilçesinde de ziyaretler yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:48:32 -
Kastamonu'da Pınarbaşı ilçesinde de ziyaretler yasaklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aile, akraba ve hane ziyaretlerine yasak getirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede vaka sayılarında son 10 gün içinde ciddi artış yaşandığı belirtildi.

İlçedeki bu artışta İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki artışın etkili olduğunu vurgulanan açıklamada, "Yerelde vakaların artışında akraba ziyaretleri, misafirlikler gibi toplu bir araya gelmeler etkili olmaktadır. Pınarbaşı Umumi Hıfzısıhha Kurulunca aldığımız karar doğrultusunda 1 Aralık'tan itibaren ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yasağa uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muhtarlarımız ve kolluk görevlilerimizin tespiti ile duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu tedbir kararına aykırılık saptandığında hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyoruz. Lütfen cezadan sakınmak için değil, hasseten kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için kimsenin evine misafir olmayın, evinize misafir kabul etmeyin. Mecbur kalmadıkça dışarıya da çıkmayın. Sizlerin sağlığı bizler için çok önemli, lütfen hep birlikte yarından sonra çok daha dikkatli olalım."

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklanmıştı.


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