Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mustafa Kaylı (46) idaresindeki 37 KD 658 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolunun 15. kilometresinde kontrolden çıktıktan sonra karşı yöne geçerek devrildi.
Kazada sürücü Mustafa Kaylı ile araçtaki Huriye (64) ve Dursun Gündoğdu (33) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza yapan otomobilden fırlayan parçalar, Emre Uçar'ın (27) kullandığı 34 BPP 801 plakalı aracın camlarının kırılmasına neden oldu.