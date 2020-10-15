Kastamonu'da ormanları "terminatör böcekler" koruyacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Orman Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen ve "terminatör böcek" olarak bilinen "Thanasimus formicarius" böceği, kentin ormanlarını koruyacak.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ormanları korumak amacıyla önemli çalışmalara imza atıldığı bildirildi.

Böceklerin verdiği zararın, dünyada tüm bilim insanları tarafından "Dumansız Yangın" olarak tabir edildiği belirtilen açıklamada, "Ormanlarımızda yangın felaketinden en az beş kat daha fazla ormanlara zarar veren, ormanların zayıf düşmesine ve kurumasına neden olan tüm kabuk böceklerine karşı Bölge Müdürlüğümüz Laboratuvarında üretilen 'Terminatör böcek' Thanasimus formicarius iş başında." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 34 bin 285 'terminatör böceğin' Azdavay, Kastamonu merkez, Küre ve Karadere Orman İşletme Müdürlükleri sınırları içinde bölgelere bırakıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Çam ve Göknar ormanlarında zarar yapan Göknar Büyük Kabuk Böceği olarak tabir edilen 'Pityokteines curvidens', Göknar Küçük Kabuk Böceği olarak bilinen 'Cryphalus piceae', Oniki Dişli Çam Kabuk Böceği olarak bilinen 'İps sexdentatus', Altı Dişli Çam Kabuk Böceği olarak bilinen 'İps acuminatus'e karşı biyolojik mücadele kapsamında, laboratuvar şartlarında üretilen avcı böcek 'Thanasimus formicarius'un ergin ve larvaları, kabuk böceklerinin zarar yaptığı bölmelere bırakılmak suretiyle biyolojik mücadele çalışmalarımız devam etmektedir."