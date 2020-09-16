Kastamonu'da kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu bölgede her sokak bir polise zimmetlendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu Belediye Caddesi'nde her sokağı bir polise zimmetlediklerini söyledi.

Geçtiğimiz ay cuma namazı sırasında Belediye Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giren maskeli soyguncu, kendisine direnen kuyumcu Elif Pehlivan'ı (45) vurarak yaralamıştı. Vali Çakır kuyumcuyu ziyaret ederek Elif Pehlivan'ın eşi Nihat Pehlivan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, bu olaydan kendilerinin de önemli sonuçlar çıkardığını söyledi.

Şüpheliyi bulmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Bir daha benzer hadiselerin vuku bulmaması noktasında biz de kendimizi gözden geçirdik, eksiklerimizi tamamladık. Özellikle kuyumcuların bulunduğu sokaklarda görevli arkadaşlarımız bulunacak. Karşılıklı iş birliği ile benzer bir olayın olmaması noktasında birlikte hareket edeceğiz. Biz de çok üzüldük, bundan büyük ders çıkardık. Benzer olayların önüne geçmek noktasında güvenlik tedbirlerimizi artırdık. Kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu bu bölgede her sokağımızı, bölgemizi bir polisimize zimmetledik."

Elif Pehlivan'ın büyük bir fedakarlık gösterdiğini dile getiren Çakır, "Eşiniz o an dışarı çıkmış, kurtulmuş olmasına rağmen içeride çalışan kızımızın maskeli kişiyle yalnız kaldığını fark ederek onu kurtarmak için geri içeri giriyor. O sıra yaralanıyor. Gösterdiği fedakarlık takdire şayan." dedi.

Nihat Pehlivan ise eşinin hastanede gözlerini açar açmaz çalışanın sağlık durumunu sorduğunu belirtti.

Hırsızın bir an önce bulunmasını istediklerini söyleyen Pehlivan, şöyle konuştu:

"Ben o gün dükkanda yoktum. İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor. Bu kişi elindeki torbayı doldurup götürse 3-4 milyon zararımız var. Eşim zaten 45 kilo, neden vurursun? O gün vurulmadan sonraki tüm olaylar bizim lehimize işledi. O an buradan geçen bir hemşirenin müdahale etmesi, ambulansın hızlıca gelmesi çok önemliydi. Bu kişinin bulunup gereken cezayı almasını istiyoruz."

Eşinin şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Pehlivan, evde dinlendiğini kaydetti.



