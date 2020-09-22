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Aktüel Kastamonu'da köyde çıkan yangında 2 ev ve bir ambar yandı
Aktüel

Kastamonu'da köyde çıkan yangında 2 ev ve bir ambar yandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:24:05 -
Kastamonu'da köyde çıkan yangında 2 ev ve bir ambar yandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerte köyünde çıkan yangında 2 ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karamustafa Mahallesi'nde Selahattin Yılmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Yılmaz'ın ambarı ile bitişikteki Hüseyin Çetin'e ait eve sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine gelen Pınarbaşı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında Yılmaz ve Çetin'e ait evler ile ambar kullanılamaz hale geldi.

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