Kastamonu'da Kovid-19 kurallarına uymayan 325 kişiye ceza
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 325 kişiye 311 bin 669 lira idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların gerekli tedbirlere uymasının önemli olduğu vurgulandı.
Açıklamada, 5-15 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimler hakkında bilgi verilerek, "Son 10 günde maske takmayan 299, sosyal mesafeye uymayan 11, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 15 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır. Bu kişilere toplam 311 bin 669 lira para cezası kesilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 17 kişi hakkında da TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.