  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da Kovid-19 kurallarına uymayan 325 kişiye ceza
Aktüel

Kastamonu'da Kovid-19 kurallarına uymayan 325 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:12:33 -
Kastamonu'da Kovid-19 kurallarına uymayan 325 kişiye ceza

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 325 kişiye 311 bin 669 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların gerekli tedbirlere uymasının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 5-15 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimler hakkında bilgi verilerek, "Son 10 günde maske takmayan 299, sosyal mesafeye uymayan 11, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 15 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır. Bu kişilere toplam 311 bin 669 lira para cezası kesilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 17 kişi hakkında da TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak
Siyaset

Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı tartışmalara ilişkin çok sert açıklamalar yaptı...
Tecavüz skandalında flaş gelişme! CHP’li Başkan Ahmet Deniz Atabay kayrıldı mı?
Siyaset

Tecavüz skandalında flaş gelişme! CHP’li Başkan Ahmet Deniz Atabay kayrıldı mı?

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve CHP’li Meclis Üyeleri Öner Ç. ile Ali Ç.’nin cinsel saldırıda bulunduğu S.T. isimli mağd..
Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi
Gündem

Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed güçleri tarafından Türk gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu...
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı