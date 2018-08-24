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Kastamonu'da korkutan yangın!

Kastamonu’nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 20 dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

24 Ağustos 2018 Cuma 23:40
Kastamonu'da korkutan yangın!

Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki bazı köyler de yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Tavşanlı ve Çavuş köylerinin tehlike altında olduğu belirtildi.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, DSİ 23. Bölge ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter yangına müdahale etti.



VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Yakın köylerdeki vatandaşlar, alevlerin köylerine ulaşma ihtimali nedeniyle büyük panik yaşadı. Yine yangın söndürme çalışmalarına, köylerini korumaya çalışan vatandaşların da katıldığı görüldü. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nden (GAMER) yapılan açıklamada, yangının 16.35’te yetkililere bildirildiği ve kısa sürede müdahale edildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, yangına Orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi İlçe itfaiyeleri, DSİ 23’üncü Bölge, Karayolları 15’inci Bölge, İl Özel İdaresi iş makineleri, Çankırı Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçeleri itfaiye araçlarının sevk edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 23:40
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  3. orman yangını
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