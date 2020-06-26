Kastamonu'da köpeklerin zehirlenip arı kovanının çalındığı iddiası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir arı çiftliğinin sahibi, 2 köpeğinin zehirlenip kovanının çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yeniköy köyünde Cavit Ay'a ait arı çiftliğine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, 2 köpeği zehirledikten sonra içindeki arılarla bir kovanı çaldı.

Köpeklerinin öldürülüp kovanının çalındığını gören Ay'ın şikayetçi olması üzerine jandarma, soruşturma başlattı.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerine yaklaşık 2,5 kilometre uzakta 350 kovanın bulunduğu arı çiftlikleri olduğunu söyledi.

Genellikle çiftlikteki evde kaldığını belirten Ay, "O akşam bir işim nedeniyle köyde kaldım. Sabah geldiğimde iki bekçi köpeğimin de zehirlenip öldürüldüğünü gördüm. Köpekleri zehirleyip evin önüne atmışlar. Bir kovanım da çalınmıştı. Olayla ilgili jandarmaya giderek şikayetçi oldum." dedi.

İki köpeğinin de çok özel olduğunu dile getiren Ay, "Biri 4-5 yıldır bizde olan kangal cinsi köpekti. Diğerini de Trakya'dan bir yıl önce getirmiştim, barak cinsi bir köpekti. Suçluların bir an önce bulunmasını istiyorum." diye konuştu.