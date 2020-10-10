Kastamonu'da Kızılcasu Uluslararası Resim Çalıştayı Sergisi açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Şenpazar Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye, Tataristan, Azerbeycan, Bulgaristan, Kırgızistan, Gürcistan, Makedonya ve Rusya'dan 15 ressamın katılımıyla gerçekleştirilen Kızılcasu Uluslararası Resim Çalıştayı'nda yapılan eserler beğeniye sunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uzun süredir bir araya gelemeyen ressamlar, Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı'nda düzenlenen Kızılcasu Uluslararası Resim Çalıştayı'nda bir hafta boyunca doğayla iç içe resim yaptı.

Sanatçıların yaptığı resimlerin yer aldığı sergi, Şenpazar Belediye Meydanı'da düzenlenen törenle açıldı.

Çalıştayın küratörü Aynur Kaplan, açılışta yaptığı konuşmada, oldukça güzel geçen bir etkinliği geride bıraktıklarını söyledi.

Çalıştaya önemli sanatçıların katıldığını belirten Kaplan, "Bir haftadır çalışmış olduğumuz sanat eserlerimizi henüz daha boyası kurumadan sizler için düzenlediğimiz sergide beğeninize sunuyoruz. Gece gündüz demeden çalışarak eserlerimizi ürettik. Sizin misafirperverliğiniz karşısında bu resimleri Şenpazar Belediyesine bağışlamaktayız." dedi.



Bu dönemde sanat ve kültür alanında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, "Bugün dünyaca ünlü ressamlar buradaydı. Değerli eserler ürettiler. Amacımız adım adım Kastamonu'yu tanıtmak. Bölgeyi tanıtma adına da bu çalıştay çok önemliydi. Sergimize gelen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Belediye Başkan Cem Çınar da alanında dünyaca ünlü ressamları Şenpazar'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Kızılcasu Kamp Alanı'nın doğayla iç içe çok özel bir yer olduğuna işaret eden Çınar, "Kızılcasu, bu dönemde ünlü ressamlarımıza ev sahipliği yaptı. Ressamlarımız bu doğa harikası yerde doğayla iç içe resimlerini çizdi." ifadesini kullandı.

Küçük bir ilçede önemli bir sanat çalıştayına ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Çınar, "Küçük bir ilçeyiz ama büyük işler yapmak için buradayız. Çok güzel işler yaptık, güzel dostluklar kurduk. Ressamlarımız önce gezdi, sonra çizdi. Ümit ediyorum ki gittikleri yerlerde buraları anlatacaklar. Kültürel faaliyetlere değer veriyoruz. Bu da inşallah devamı gelecek bir proje." dedi.

Sertifika töreninin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa Şenpazar Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Ağlı Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, İhsangazi Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Çenet ve ilçe halkı katıldı.



