Kastamonu'da kenevir üretimine başlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da kenevir ekimiyle ilgili açıklamasının ardından Kastamonu'da çalışmalar başladı.

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde geçen yıl kendiri elyaflaştırma ve pamuklaştırma tesisinin kurulması için Anadolu Kenevir Endüstri AŞ'ye yer tahsisi yapıldı.

Bu sürecin ardından Anadolu Kenevir Endüstri AŞ de ilçede 22 köyde bulunan 750 dönüm arazide 46 çiftçiyle sözleşme imzaladı. Fabrikanın 2023'te tamamlanması planlanırken bu yıl yapılan ekimden elde edilecek ürün tohumluk ve Ar-Ge için kullanılacak.

İlçede gelecek yıl 10 bin dekar alanda kenevir ekimi yapılması planlanıyor.

Fabrikada yılda 1000 ton civarında tekstil elyafı üretilecek

Anadolu Kenevir Endüstri AŞ Genel Müdürü Uğur Gazanker, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıl önce sürece başladıklarını belirtti.

Kenevirin öneminden bahseden Gazanker, şunları dile getirdi:

"Uzun süredir kendir yani kenevir üretimi yapılmamış, araya 20-25 yıl gibi bir süre girmiş çünkü ürünün değerlendirileceği hiçbir tesis, hiçbir yer olmadığı için çiftçi ekmemiş. Bunun fabrikası yapılacak. İlçeye kenevir lifinden elyaf üreten bir fabrika yapılacak. Türkiye'de ilk defa kenevirin sözleşmeli tarımını yapıyoruz. Yaklaşık 1000 dekarlık bir alanda Ar-Ge ekimleri yapılıyor bu yıl. Gerçek ekimler önümüzdeki yıl yapılacak. Bizim burada kuracağımız fabrika yaklaşık 15 bin dekar bir alanın ham maddesini işleme kapasitesinde olacak yani yıllık 15 bin ton kenevir sapı işleme kapasitesinde olacak. Bu da 1000 ton civarında tekstil elyafı demektir. Bizim aslında ürünümüz tekstilciler için ham madde. İplik ve kumaş yapımında kullanılacak."

"Türkiye ve Türkiye'nin komşu ülkeleri dahil ilk fabrika olacak"

Kendirle ilgili fabrika sayısının dünyada da az olduğunu söyleyen Gazanker, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Türkiye'nin komşu ülkeleri dahil ilk fabrika olacak. Kenevir lifinden elyaf üreten bir tesis olacak. Ülkemiz için çok önemli çünkü ülkemize gelen kenevir elyafı tamamen ithal ediliyordu. 2000 ton civarında ithalat vardı. Birkaç aya kadar fabrikanın yapımına başlanacak. Kenevir tam bir toprak dostu, doğa dostu. Kenevir ekilen tarlaya gübre, ilaç atmanıza gerek yok, neredeyse sulamaya bile gerek yok. Kenevir ekilen tarlada verim artıyor. Çiftçiler yüzde 30 ile 50 arasında bir sonraki sene ekeceği üründe verim artışı yaşayacak."

"20 yıl sonra ilk defa kenevir ekiyoruz"

Çiftçilerden Kamil Mütevellioğlu ise keneviri değerlendirecekleri bir yer olmadığı için uzun yıllar ekmediklerini anlattı.

Mütevellioğlu, "Çocukluğumuzda ekiyorduk, 20 yıl sonra ilk defa kenevir ekiyoruz. Kenevir iyi bir üründü. Çiftçiler bütün ihtiyaçlarını kendir ile gideriyordu. Kendir toprağı güçlendiriyor, hastalıkları alıyor. Eskiden kendir tarlasına sarımsak ekiyorduk. Bu yıl kendir ektik seneye sarımsak ekeceğiz. Kendir ekilen yerde sarımsak çok güzel oluyor. Projeden memnununuz. Kendir ekmenin masrafı yok, ekmesi biçmesi makineyle yapılıyor." diye konuştu.