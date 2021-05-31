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Aktüel Kastamonu'da kaza
Aktüel

Kastamonu'da kaza

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 19:54:00 -
Kastamonu'da kaza

Kastamonu-Taşköprü'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Orhan Zaim idaresindeki 37 EF 718 plakalı otomobil, Akdoğan köyü mevkisinde İsmail Şimşek yönetimindeki 37 LH 763 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden İsmail Şimşek kaza yerinde hayatını kaybetti, Orhan Zaim ile eşi Selma Zaim yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orhan Zaim burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Selma Zaim ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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