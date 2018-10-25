THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Kastamonu’da kardeşini öldürdü, 'Hiç bilerek yapılır mı efendim' dedi!

Tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldüren cinayet şüphelisi, adliye çıkışında “Benim bir suçum yok, biz bunu bilerek mi yaptık” dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:58
Kastamonu’da kardeşini öldürdü, 'Hiç bilerek yapılır mı efendim' dedi!

Kastamonu’da merkeze bağlı Akçataş Köyünde ikamet eden Murat Şahanoğlu (25) ile kardeşi Hasan Şahanoğlu (22), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Şahanoğlu, tüfekle ağabeyi Murat Şahanoğlu’nu vurarak öldürdü. Olayın ardından Hasan Şahanoğlu, jandarmayı arayarak ağabeyinin intihar ettiğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede Murat Şahanoğlu’nun vurulduğunu tespit etti. İhbarda bulunan ve ifadesi alınan Hasan Şahanoğlu, jandarma ekiplerine cinayeti kendisinin işlediğini kaydetti.

“BENİM, BİR SUÇUM YOK”

Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Hasan Şahanoğlu’nu gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi Hasan Şahanoğlu, adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının ‘Neden yaptınız’ sorusuna ‘Hiç bilerek yapılır mı efendim’ şeklinde cevap verdi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Hasan Şahanoğlu, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında bekleyen basın mensubuna ‘Niye çekiyorsun abi. Benim, bir suçum yok. Biz, bunu bilerek mi yaptık’ şeklinde tepki gösterdi.

Hasan Şahanoğlu, jandarma ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.

AĞABEYİ İLE SIK SIK TARTIŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan cinayet şüphelisi Hasan Şahanoğlu’nun, ağabeyiyle sık sık tartıştığı iddia edildi. Olay günü ağabeyi Murat’ın tüfekle Hasan’ın üzerine yürüdüğü, Hasan’ın da tüfeği ağabeyinin elinden alarak yaşanan boğuşma sırasında kafasından vurduğu öğrenildi. Hasan Şahanoğlu’nun olayın ardından ihbarda bulunarak jandarma ekiplerine ağabeyinin intihar ettiğini söylediği belirtildi. Jandarma ekiplerinin olay yerine gittiğinde Hasan Şahanoğlu'nun akrabalarını aradığını ve ağabeyinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının dikkati sonucu Hasan’ın, ağabeyi Murat’ı vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 15:58
  1. Kastamonu
  2. cinayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CIA direktörü Hapel Kaşıkçı için Trump'la görüşecek
    1. CIA direktörü Hapel Kaşıkçı için..
    2. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan..
    3. Başkentte yüksek kesimlere kar yağdı
    4. İdeal eş var mı?
    5. Anne ve babanız ahirete intikal..
    6. Suriye Demokratik Türkmen Hareketi..
    7. Suç makinesiyim, bunu yazın' dedi!..
    8. Yer: Kilis! Tarlasını sürerken buldu,..
    9. Duvardaki çay lekeleri nasıl çıkar?
    10. 'Atlasana ulan' demişlerdi, cezaları..
    11. Burası Haydarpaşa!
    12. Mevlüt Uysal'dan dikkat çeken..
    13. 500 komiser yardımcısı alınacak! İşte..
    14. Taksi şoförü, aracına aldığı kadına..
    15. Kahramanmaraş'ta sesi duyup dışarı..
    16. Kilis'te tarla sürülürken bulunan..
    17. Oğlunun kavgasını izlerken alnından..
    18. Ozan Tufan'ın anlaştığı kulüp
    19. Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 38 ifade..
    20. Konsolosluk çalışanlarının ifadesi..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!