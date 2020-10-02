Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi yurda yerleştirildi
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kurallarına uymayanlarla ilgili KYK'ye ait iki yurdun tahsis edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Ekim itibarıyla karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 20 kişinin belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edildi.