  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:54:52 -
Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi yurda yerleştirildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kurallarına uymayanlarla ilgili KYK'ye ait iki yurdun tahsis edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Ekim itibarıyla karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 20 kişinin belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bodrum'da hayasız görüntüler
Gündem

Bodrum'da hayasız görüntüler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Haremtan Koyu’nda bir grup erkeğin çıplak şekilde denize girmesi isyan ettirdi.
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmada bomba gelişme
Gündem

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmada bomba gelişme

Azerbaycan ordusunun düzenlediği son operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait 5 zırhlı araç kullanılamaz hale getirilirken çok sayıda Ermeni a..
Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!
Gündem

Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nden çıkacak karar öncesi Türkiye resti çekti. Reuters'a konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yet..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay