  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
Aktüel

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:03:32 -
Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'in yüksek rakımlı bölgeleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Üç ilçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun Arpalıkbaşı mevkisinde başlayan kar yağışı, Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz geçidine doğru yoğunlaşıyor.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinden de düşüş yaşandı.

Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu güzergahlarda çalışma yürüttü.

Ekipler, özellikle gece saatlerinde meydana gelebilecek buzlanmaya karşı rampa ve virajlı noktaları tuzladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye adeta kafa tutuyor! BAE'nin yeni darbe planı deşifre oldu
Dünya

Türkiye'ye adeta kafa tutuyor! BAE'nin yeni darbe planı deşifre oldu

Türkiye Libya'da meşru hükümeti desteklerken, BAE terörist Hafter'e açık destek vermeye devam ediyor. BAE’ye yerleşen Trablus Devrimci Tugay..
Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti
Gündem

Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapılmasına imkan tanıyacak Cumhurbaşkanlığı Tezk..
Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir
Dünya

Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir

Rusya'nın merak edilen kıtalararası balistik füzesi RS-28 Sarmat aktif hale getiriliyor. 10 adet Sarmat füzesinin ABD'yi yok edebileceği bel..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay