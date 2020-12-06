Kastamonu'da jandarmanın yaralı bulduğu köpek barınağa yerleştirildi
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da jandarmanın yaralı bulduğu köpek hayvan barınağına götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Projesi kapsamında kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Taşköprü kara yolu kenarında yaralı halde bir köpek buldu.
Yaralı köpeği bulunduğu yerden alan jandarma, tedavisinin yapılması için Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine teslim etti.