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Aktüel

Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:05:20 -
Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

KASTAMONU (AA) - Uluslararası D-100 kara yolunun Kastamonu sınırlarında bulunan bölümde, jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, Kastamonu 2. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, Tosya 9. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, Taşköprü 19. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi.

D-100 kara yolunda oluşturulan trafik uygulama noktaları ile jandarmaya ait Skorsky helikopterindeki görevlilerce 326 araç ve sürücü kontrol edildi.

Uygulamada, kural ihlali yapan 7 araç sürücüne 2 bin 788 lira idari para cezası uygulandı, 4 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.


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