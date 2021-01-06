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Yerel Kastamonu’da göz gözü görmüyor
Yerel

Kastamonu’da göz gözü görmüyor

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 21:13:00 -
Kastamonu’da göz gözü görmüyor

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul kara yolu ve Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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