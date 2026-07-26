  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Şara uyardı! YPG-Suriye mutabakatında son durum Hamaney sırra kadem bastı: Dünyayla irtibatını kesti! Her taraf mayınlarla doluydu: Hürmüz Boğazı’nda korkulan oldu Yargıtay’dan adım! Butlan davasında sıcak gelişme Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar! Deprem yardımı süslü dolandırıcılık! ‘Ahbaplar’ dekont isteyene bakın ne demiş Skandal çağrı: Türkiye’ye karşı PKK’yı silahlandırın Batı hayranlarına tokat gibi yanıt: Sözde 'seçkin' Alman ordusu yağmacı çıktı Yardımcısı “yolsuzluk”tan tutuklanmıştı… CHP’li başkan kendi adamını savunamadı! Madem biliyordunuz halkı niye uyarmadınız! Funda Arar'dan Ahbap skandalına dair pes dedirten açıklamalar!
Yerel Kastamonu'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı, yaralılar var!
Yerel

Kastamonu'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı, yaralılar var!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kastamonu'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı, yaralılar var!

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Taşköprü-Kastamonu kara yolunda gerçekleşen kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü-Kastamonu kara yolu Dere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. (54) yönetimindeki 26 ADM 365 plakalı otomobil ile V.Ö. (25) idaresindeki 34 RLA 16 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada T.Ü. (33) ile Ü.Ö. (42) isimli yolcular yaralanırken, sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Çok sayıda ölü ve yaralı var! Suriye’de katliam gibi kaza
Çok sayıda ölü ve yaralı var! Suriye’de katliam gibi kaza

Dünya

Çok sayıda ölü ve yaralı var! Suriye’de katliam gibi kaza

Kazakistan lideri Tokayev'den "İstanbul formülü" önerisi
Kazakistan lideri Tokayev'den "İstanbul formülü" önerisi

Dünya

Kazakistan lideri Tokayev'den "İstanbul formülü" önerisi

Arnavutköy'de cinayet gibi kaza! Önce çaptı sonra üzerinden geçti!
Arnavutköy'de cinayet gibi kaza! Önce çaptı sonra üzerinden geçti!

Yerel

Arnavutköy'de cinayet gibi kaza! Önce çaptı sonra üzerinden geçti!

DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: "Bu süreçte kimse kaybetmiyor, 86 milyon kazanıyor"
DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: "Bu süreçte kimse kaybetmiyor, 86 milyon kazanıyor"

Gündem

DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: "Bu süreçte kimse kaybetmiyor, 86 milyon kazanıyor"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23