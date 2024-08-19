  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suikast girişimi sonrası Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu

Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlar için harekete geçildi

AK Parti'den Gazze'de TRT ekibine yapılan alçak saldırıya tepki: Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır

Davutoğlu cevap ver! Gökçeada’da neler oluyor? Davutoğlu ile Bartholoemas’un sır buluşması

Katar'daki ateşkes müzakerelerinde kilit anlaşmazlıklar... Hamas açıkladı: En büyük engel Netanyahu!

Dünyaca ünlü otomobil devinin satışları bir anda çakıldı!

Kamala Harris rakamı duyurdu: Seçim reklamlarına 370 milyon dolar bütçe ayırdı!

İşgalci İsrail TRT ekibini hedef aldı! Türk basınına silahlı saldırı

Amatör ve sportif havacılar için hava kampüs uygulaması başlıyor

Gazzeli dördüz bebekler ve anneleri katledildi
Yaşam Kastamonu'da feci kaza
Yaşam

Kastamonu'da feci kaza

Yeniakit Publisher
2024-08-19 02:27:00 -
Kastamonu'da feci kaza

Kastamonu'nun Araç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Araç karayolu Aşağı Diphan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 06 EBB 26 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklenerek durabilen otomobilin sürücüsü ile M.B., N.B., H.B. ve M.B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kullanılmaz hale gelen otomobil, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23