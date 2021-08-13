Kastamonu'da facia böyle görüntülendi! Cesetler kıyıya vurdu

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" diye özetlediği felaket bölgesinden yene gelen bir video yürekleri dağladı.

Kastamonu'da deniz kenarında görüntü çeken bir kadın gözyaşları içerisinde sahile vurmuş cesetler olduğunu anlattı. O video can kaybının çok daha fazla artacağı korkusu oluşturdu.

Ardından bölgeye göden görevliler sahile vurmuş olan cesetleri toplayarak beyaz torbalar içerisinde morglara taşıdı.