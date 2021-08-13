  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hakkari'den görülen ay kendisine hayran bıraktı
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Katar'dan Afganistan açıklaması
Kardeş ülke balistik füzeyi ateşledi
Gündem Kastamonu'da facia böyle görüntülendi! Cesetler kıyıya vurdu
Gündem

Kastamonu'da facia böyle görüntülendi! Cesetler kıyıya vurdu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sel ile adeta yok oldu. Şu ana kadar 25 kişinin hayatının kaybettiği açıklanan Kastamonu'da sahile vurmuş cesetler bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası o cesetler görevliler tarafından toplanarak morglara kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 13:39:00 - 2021-08-13 13:40:10

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" diye özetlediği felaket bölgesinden yene gelen bir video yürekleri dağladı.

Kastamonu'da deniz kenarında görüntü çeken bir kadın gözyaşları içerisinde sahile vurmuş cesetler olduğunu anlattı. O video can kaybının çok daha fazla artacağı korkusu oluşturdu.

Ardından bölgeye göden görevliler sahile vurmuş olan cesetleri toplayarak beyaz torbalar içerisinde morglara taşıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay