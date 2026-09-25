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Orkun Kökçü’ye Premier Lig’den sürpriz talip

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Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Orkun Kökçü’ye Premier Lig’den sürpriz talip

Süper Lig devi Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'ye Premier Lig devinin talip olduğu ortaya çıktı. Bakın o takım hangisi..

#1
Foto - Orkun Kökçü’ye Premier Lig’den sürpriz talip

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren Orkun Kökçü için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

#2
Foto - Orkun Kökçü’ye Premier Lig’den sürpriz talip

Fanatik'te yer alan habere göre; Liverpool'un 25 yaşındaki orta sahayı gündeme aldığı belirtildi.

#3
Foto - Orkun Kökçü’ye Premier Lig’den sürpriz talip

İngiliz ekibinin scout ekipleri tarafından yakından takip edilen kaptan Orkun Kökçü'nün transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı aktarıldı.

#4
Foto - Orkun Kökçü’ye Premier Lig’den sürpriz talip

Liverpool'un kış transfer döneminde siyah-beyazlı yönetimin kapısını resmi bir teklifle çalabileceği öne sürüldü.

#5
Foto - Orkun Kökçü’ye Premier Lig’den sürpriz talip

Ayrıca iki Premier Lig kulübünün daha oyuncunun durumunu yakından izlediği ifade edildi.

#6
Foto - Orkun Kökçü’ye Premier Lig’den sürpriz talip

BEŞİKTAŞ SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR Beşiktaş yönetiminin şampiyonluk ve Avrupa hedeflerinde kilit rol oynayan 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde takımdan göndermeye kesinlikle sıcak bakmadığı kaydedildi.

#7
Foto - Orkun Kökçü’ye Premier Lig’den sürpriz talip

Beşiktaş formasıyla toplamda 53 resmi karşılaşmaya çıkan Orkun, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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