Orkun Kökçü’ye Premier Lig’den sürpriz talip
Süper Lig devi Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'ye Premier Lig devinin talip olduğu ortaya çıktı. Bakın o takım hangisi..
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'ye Premier Lig devinin talip olduğu ortaya çıktı. Bakın o takım hangisi..
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren Orkun Kökçü için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Liverpool'un 25 yaşındaki orta sahayı gündeme aldığı belirtildi.
İngiliz ekibinin scout ekipleri tarafından yakından takip edilen kaptan Orkun Kökçü'nün transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı aktarıldı.
Liverpool'un kış transfer döneminde siyah-beyazlı yönetimin kapısını resmi bir teklifle çalabileceği öne sürüldü.
Ayrıca iki Premier Lig kulübünün daha oyuncunun durumunu yakından izlediği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR Beşiktaş yönetiminin şampiyonluk ve Avrupa hedeflerinde kilit rol oynayan 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde takımdan göndermeye kesinlikle sıcak bakmadığı kaydedildi.
Beşiktaş formasıyla toplamda 53 resmi karşılaşmaya çıkan Orkun, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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