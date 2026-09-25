İş çığırından çıkmak üzere: Belçika cezaevlerinde büyük isyan!

ACOD Sendikası Temsilcisi Robby De Kaey de tek kişilik hücrelerde iki veya üç kişinin kaldığına, bazı mahkumların tuvaletin hemen yanında yere serilen şiltelerde uyumak zorunda olduğuna işaret etti. De Kaey, bu koşulların hijyen ve birlikte yaşam açısından ciddi sorunlara yol açtığını kaydetti.