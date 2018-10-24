Kastamonu'da evinde başından vurulmuş cesedi bulundu

Merkeze bağlı Akçataş köyünde oturan Murat Şahanoğlu, sabah saatlerinde evinde yakınları tarafından başından vurulmuş olarak bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şahanoğlu’nun öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Şahanoğlu’nun cenazesi, otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Murat Şahanoğlu’nun ölümüyle ilgili sürekli aralarında tartışma yaşandığı öne sürülen kardeşi H.Ş. (21) gözaltına alındı.