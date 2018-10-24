THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kastamonu'da evinde başından vurulmuş cesedi bulundu

Akçataş köyünde 25 yaşındaki bir kişi evinde başından av tüfeği ile vurulmuş şekilde ölü bulundu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:47
Kastamonu'da evinde başından vurulmuş cesedi bulundu

Merkeze bağlı Akçataş köyünde oturan Murat Şahanoğlu, sabah saatlerinde evinde yakınları tarafından başından vurulmuş olarak bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şahanoğlu’nun öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Şahanoğlu’nun cenazesi, otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Murat Şahanoğlu’nun ölümüyle ilgili sürekli aralarında tartışma yaşandığı öne sürülen kardeşi H.Ş. (21) gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:47
  1. Kastamonu
  2. kastamonu
  3. akçataş
  4. av tüfeği
  5. ceset

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökhan Gönül: Hocamızın yanında konuşmak istemiyorum!
    1. Gökhan Gönül: Hocamızın yanında..
    2. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!..
    3. Yemek yaparken bunları aklınızda..
    4. Güneş 3 ismi açıkladı! 'Genk maçında..
    5. Katil İsrail, Batı Şeria'da bir okulu..
    6. Çocuklarda konuşma bozukluğu
    7. Felç hakkında bildiklerinizi test edin
    8. CHP belediye başkan adayları açıklandı
    9. Önerge kabul edildi! Emeklilikte yaşa..
    10. MHP'nin Ankara adayı Melih Gökçek mi?
    11. Kurtulmuş: Kaşıkçı'yı öldürme..
    12. Kastamonu'da evinde başından vurulmuş..
    13. Gökçek adaylık iddialarına cevap vermedi
    14. CHP'nin yerel seçim adayları belli oldu
    15. Konsolosluk aracıyla Belgrad’da keşif
    16. Şanlıurfa'da PKK'ya operasyon:..
    17. Erdoğan TBMM Başkanı Yıldırım'ı kabul..
    18. Kanlı bere detayı seri katilin 2..
    19. Sinop'ta nesli tükenmekte olan su..
    20. Fikret Orman: Şenol Güneş'i istemeyen..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur