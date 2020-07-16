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Aktüel

Kastamonu'da evinde 103 parça tarihi eser bulunan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:46:20 -
Kastamonu'da evinde 103 parça tarihi eser bulunan kişi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde evinde 103 parça tarihi eser niteliğinde obje bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kişinin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada içinde sikke, yüzük ve metal parçalar bulunan tarihi eser niteliğindeki 103 parça obje ile dedektör ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.


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