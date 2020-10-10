  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da etkili olan dolu Seydiler ilçesini beyaza bürüdü
Aktüel

Kastamonu'da etkili olan dolu Seydiler ilçesini beyaza bürüdü

Yeniakit Publisher
2020-10-10 13:26:03 -
Kastamonu'da etkili olan dolu Seydiler ilçesini beyaza bürüdü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İlçenin tamamı, dolu nedeniyle adeta beyaza büründü.

İlçede esnaflık yapan Ahmet Öcal, AA muhabirine, sabah çok erken saatlerde dolunun etkili olduğunu söyledi.

Yağışın yaklaşık 15 dakika sürdüğünü belirten Öcal, "Yaklaşık misket büyüklüğünde olan dolu başlayınca bir anda her yer bembeyaz oldu. Seydiler-Küre kara yolu da bu durumdan etkilendi." dedi.

Öcal, ilçede olumsuz bir durum bulunmadığını kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı
Gündem

Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı

İstanbul'da aracını doludan korumak için aracının üstüne Türk bayrağı örten kişi sosyal medyadan tepki toplamıştı. Hüsnü Y. (35), bugün göza..
Devşirme Mustafa Akıncı'ya efsane gönderme!
Gündem

Devşirme Mustafa Akıncı'ya efsane gönderme!

"Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" şeklinde skandal bir açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözleri, G..
Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi
Gündem

Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan’a saldırısıyla Güney Kafkasya’da yaşanan gerilimin sona ermesi için Rusya’nın..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay